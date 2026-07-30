Na popularnom izletištu Užičana na Jelovoj gori kod Jovanove vode juče je nađena povređena muška osoba srednjih godina.

Muškarac je kako se saznaje imao povredu stomaka u vidu velikog reza.

- Prema prvim informacijama navodno je sam sebe povredio. Međutim, na licu mesta nije pronađeno nikakvo oruđe ili oružje. Daljim prikupljanjem podataka saznaće se da li je na tom mestu ili nekom drugom mestu zadobio povredu i da li je sam sebe povredio ili neko drugi - rekao je izvor blizak istrazi.

On je prebačen u užičku bolnicu gde je operisan i sada je na intenzivnoj nezi.

Alo/Blic

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