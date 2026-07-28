Vozilo, kojim je upravljao 32-godišnji Španac bez prethodnog krivičnog dosijea, kretalo se 17. jula tokom toplotnog talasa, autoputem A6 između Bona i Šalon sir Son, navodi se u saopštenju za javnost, prenosi Figaro.
Nakon što su potvrdili da su u vozilu palete začina i flaše voćnog soka, carinici iz Dižona su primetili manji problem sa sistemom za klimatizaciju.
Pokušavajući da otvore klima-uređaj u kamionu otkrili su sakrivenu kesu koja je izazvala sumnju, a nakon što su demontirali ceo sistem, otkrili su brojne pakete kokaina u specijalno konstruisanom skrovištu ukupne težine oko 165 kilograma.
Vozač kamiona, koji je ćutao tokom policijske intervencije odveden je u pritvor, navodi se u saopštenju.
Carinski službenici u Francuskoj su 2025. godine zaplenili skoro 109 tona narkotika, čija je vrednost procenjena na skoro 2,2 milijarde evra, od čega je više od 1,5 milijardi evra bila vrednost zaplenjenog kokaina.
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