Vozilo, kojim je upravljao 32-godišnji Španac bez prethodnog krivičnog dosijea, kretalo se 17. jula tokom toplotnog talasa, autoputem A6 između Bona i Šalon sir Son, navodi se u saopštenju za javnost, prenosi Figaro.

Nakon što su potvrdili da su u vozilu palete začina i flaše voćnog soka, carinici iz Dižona su primetili manji problem sa sistemom za klimatizaciju.

Pokušavajući da otvore klima-uređaj u kamionu otkrili su sakrivenu kesu koja je izazvala sumnju, a nakon što su demontirali ceo sistem, otkrili su brojne pakete kokaina u specijalno konstruisanom skrovištu ukupne težine oko 165 kilograma.

Vozač kamiona, koji je ćutao tokom policijske intervencije odveden je u pritvor, navodi se u saopštenju.

Carinski službenici u Francuskoj su 2025. godine zaplenili skoro 109 tona narkotika, čija je vrednost procenjena na skoro 2,2 milijarde evra, od čega je više od 1,5 milijardi evra bila vrednost zaplenjenog kokaina.