Pored toga što neće da odgovore na pitanje reporterke Novosadske televizije, blokaderi na svom štandu ne znaju ni da odgovore zašto nisu došli u vreme koje su rekli građanima.

Blokaderi su najavili štand na Futoškoj od 7.30 časova, ali su se pojavili sa sat i po vremena zakašnjenja. Šta to govori o njima? Da osim što im ništa nije sveto, nije ih briga ni za vreme svojih potencijalnih glasača.

Kada su ih reporteri upitali da li se nešto desilo uspavani blokaderi nisu odgovorili, smeškajući se nemušto.