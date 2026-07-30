Ti planovi su u cilju ubrzavanja razvoja sopstvene AI infrastrukture i smanjenja tehnološkog jaza u odnosu na Sjedinjene Američke Države i Kinu.

EK očekuje da će javna sredstva privući najmanje 20 milijardi evra dodatnih privatnih investicija, čime bi ukupna vrednost projekta dostigla oko 30 milijardi evra.

Broj planiranih gigafostrojenja povećan je sa prvobitno predviđenih pet na sedam zbog velikog interesovanja država članica.

Gigafabrika će biti opremljena sa najmanje 100.000 najsavremenijih AI čipova po lokaciji, što je oko četiri puta više od kapaciteta postojećih evropskih AI centara, i biće namenjena razvoju i treniranju najsloženijih modela veštačke inteligencije, preneo je Rojters.

Evropska komisija navela je da je cilj projekta jačanje tehnološkog suvereniteta Unije i stvaranje uslova da evropske kompanije, istraživački instituti i startapi dobiju pristup računarskim kapacitetima neophodnim za razvoj naprednih AI sistema.

Inicijativa predstavlja deo šire evropske strategije za razvoj veštačke inteligencije, kojom Brisel nastoji da sustigne vodeće svetske konkurente u oblasti AI infrastrukture, nakon što su Sjedinjene Države i Kina ostvarile značajnu prednost zahvaljujući velikim ulaganjima u računarske centre i proizvodnju naprednih čipova.

Prema navodima Komisije, svi sistemi razvijeni u okviru ovog programa moraće da budu usklađeni sa pravilima Evropske unije o zaštiti podataka, etičkoj primeni veštačke inteligencije i bezbednosti digitalnih tehnologija.