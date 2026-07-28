Posle gotovo mesec dana potrage, novosadska policija uhapsila je M. L. (26) iz Novog Sada, osumnjičenog da je pokušao da ubije sugrađanina F. J. (24) u centru grada. Mladić je lociran i uhapšen rano jutros u stanu u Ulici đakona Avakuma.

Pripadnici Policijske uprave u Novom Sadu, Odeljenja kriminalističke policije – Grupe za krvne delikte, sproveli su brzu i koordinisanu akciju tokom koje je uhapšen M. L. (26), za kojim je bila raspisana lokalna potraga.

On se sumnjiči da je 1. jula ove godine oko 15.45 časova na Bulevaru oslobođenja pokušao da ubije F. J. (24).

Zaseda ispred poznate roštiljnice

Prema dosadašnjim informacijama iz istrage, M. L. je navodno postavio zasedu ispred roštiljnice „Kod Jefte“ na Bulevaru oslobođenja.

Kada se F. J. pojavio, osumnjičeni je, kako se sumnja, iz vatrenog oružja ispalio hitac koji je mladića pogodio u desnu natkolenicu.

Nakon pucnjave, teško povređeni F. J. uspeo je da sedne u svoj automobil i potraži pomoć.

Ranjeni mladić sam vozio do pomoći

Prema snimcima nadzornih kamera, povređeni mladić je nakon ranjavanja upravljao sivim „renoom lagunom“, prošao kroz nekoliko gradskih ulica, prešao raskrsnicu Bulevara oslobođenja i Bulevara cara Lazara, a zatim se zaustavio ispred lokala.

Tu je izašao iz vozila, seo na klupu i od prolaznika zatražio pomoć, govoreći da je upucan.

Policija je ubrzo stigla na lice mesta, a ekipa Hitne pomoći prevezla ga je u Klinički centar Vojvodine, gde je zadržan na lečenju zbog prostrelne rane.

Uhapšen u stanu

Drama koja je počela pucnjavom u centru Novog Sada dobila je epilog kada su inspektori za krvne delikte locirali osumnjičenog.

Policajci su jutros oko 7 časova, po naredbi Višeg suda u Novom Sadu, upali u stan u Ulici đakona Avakuma i lišili slobode M. L.

Prilikom pretresa objekta nisu pronađeni predmeti povezani sa krivičnim delom.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će biti priveden nadležnom tužilaštvu.

Istraga se nastavlja

M. L. se tereti za krivično delo ubistvo u pokušaju u vezi sa nedozvoljenim držanjem i nošenjem oružja.

Dalji rad na slučaju se nastavlja pod nadzorom Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, a policija nastavlja da utvrđuje sve okolnosti koje su prethodile pucnjavi.

Alo/ Telegraf