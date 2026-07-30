Zahvaljujući velikom interesovanju građana manifestacija je prerasla u jedan od najprepoznatljivijih letnjih porodičnih programa u Beogradu. Tokom avgusta, svakog vikenda – subotom i nedeljom od 17 do 20 časova – Topčiderski park biće mesto igre, druženja i kvalitetno provedenog vremena za decu i njihove porodice.





Pokrenute sa željom da najmlađima tokom letnjeg raspusta pruže priliku za igru, druženje i razvoj kroz kvalitetne sadržaje, Dečje letnje igre danas predstavljaju prostor u kojem zajedno uživaju deca, roditelji, bake i deke, ali i svi posetioci koji žele da letnje dane provedu u prirodi, uz bogat kulturno-umetnički, edukativni i zabavni program.

Posetioce tokom svih vikenda očekuju dečje predstave, interaktivne plesne i sportske radionice, nastupi klovnova i mađioničara, crtanje po licu, druženje sa maskotama i animatorima, kreativne aktivnosti i brojni drugi sadržaji namenjeni deci različitih uzrasta.





Gradska opština Savski venac organizuje „Dečje letnje igre“ s ciljem da porodicama pruži kvalitetan, sadržajan i besplatan program tokom letnjeg raspusta, podstičući zajedničko provođenje slobodnog vremena, razvoj kreativnosti, boravak na otvorenom i negovanje porodičnih vrednosti.

Manifestacija je namenjena svim građanima Beograda, kao i gostima glavnog grada, a ulaz i učešće u svim programima su besplatni.

Pozivamo sve zainteresovane da nam se pridruže na otvaranju i da tokom avgusta budu deo Dečjih letnjih igara, koje će se održavati svake subote i nedelje do kraja meseca, od 17 do 20 časova, na platou ispred Konaka kneza Miloša u Topčiderskom parku.