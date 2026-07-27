Neverovatna scena zabeležena je u Kini, gde je tornado usred autoputa podigao automobil sa zemlje i odbacio ga nekoliko metara dalje.

Snimak prikazuje zastrašujuću snagu prirode u trenutku kada je vozilo gotovo nestalo u vrtlogu.

Snimak sa kamere jednog vozila prikazuje trenutak kada je snažan vrtlog iznenada prešao preko autoputa u gradu Hajning, u istočnoj kineskoj provinciji Džeđijang.Za samo nekoliko sekundi automobil je izgubio kontakt sa tlom. Tornado ga je podigao u vazduh, okrenuo i bacio pored puta.

Drugi vozači odmah su zakočili i u neverici posmatrali prizor. Dok je vrtlog prelazio preko saobraćajnice, drveće se lomilo, a krhotine su letele na sve strane. Snimak jasno pokazuje ogromnu silu udara ovog tornada.

Oluja je pogodila područje koje se već oporavljalo od posledica izuzetno snažnog tajfuna Bavi. Tajfun je dva puta pogodio obalu provincije Džeđijang – 11. i 12. jula – i izazvao veliku materijalnu štetu.

Vlasti su preduzele opsežne mere bezbednosti i preventivno evakuisale više od 2,2 miliona ljudi. U Šangaju su otkazane stotine letova, brojne ulice bile su poplavljene, a saobraćaj je na mnogim mestima potpuno zaustavljen.

Iako je tajfun Bavi oslabio nakon što je prodro u unutrašnjost zemlje, nastavio je da donosi obilne kiše i poplave u severoistočnim delovima Kine. Prema podacima kineskog Državnog saveta, bio je to najjači tajfun koji je pogodio provinciju Džeđijang u julu od početka merenja 1949. godine.

Meteorološke službe i dalje pažljivo prate situaciju, a stručnjaci upozoravaju da bi u pogođenim područjima narednih dana moglo doći do novih ekstremnih vremenskih pojava, piše oe.24.at.