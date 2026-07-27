Državljanin Crne Gore Marko K. (39), za kojim su bile raspisane tri međunarodne poternice, izručen je danas iz Srbije crnogorskim organima. On se sumnjiči za najteža krivična dela, među kojima su teško ubistvo, ubistvo u pokušaju i stvaranje kriminalne organizacije.

Srbija je danas na graničnom prelazu Dobrakovo predala Crnoj Gori Marka K. (39), koji se u policijskim evidencijama vodi kao pripadnik jedne visokorizične organizovane kriminalne grupe.

Kako je saopšteno iz Uprave policije Crne Gore, ekstradiciju su realizovali službenici Fast tima za ciljane potrage NCB Interpola Podgorica i Posebne jedinice policije, u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Srbije.

Tri poternice zbog teških krivičnih dela

Za Markom K. bile su raspisane tri međunarodne poternice po naredbi Višeg suda u Podgorici, radi njegovog privođenja i obezbeđivanja prisustva u krivičnom postupku.

On se sumnjiči za stvaranje kriminalne organizacije, teško ubistvo i ubistvo u pokušaju.

Nakon predaje crnogorskim organima, Marko K. je uz primenu bezbednosnih mera sproveden pred krivično veće Višeg suda u Podgorici.

Sumnje za likvidacije i pokušaj ubistva

Prema navodima crnogorskog tužilaštva, Marko K. se sumnjiči da je 28. juna 2018. godine u Baru učestvovao u ubistvu Vasa Delibašića.

Takođe se tereti da je, prema sumnjama Specijalnog državnog tužilaštva Crne Gore, kao pripadnik kriminalne organizacije na čijem čelu se nalazi Radoje Zvicer, povezan sa ubistvom Damira Hodžića i Adisa Spahića u Spužu 2020. godine, kao i otmicom jedne osobe.

Pored toga, sumnjiči se i za pokušaj ubistva M. N. u januaru 2020. godine, kada je, kako se navodi, iz automatskog oružja pucao u pravcu njegovog vozila.

Uhapšen u Beogradu

Marko K. je u julu 2025. godine, u zajedničkoj akciji policije Srbije i Crne Gore, lociran i uhapšen u Beogradu na osnovu međunarodne poternice.

Nakon ekstradicije, protiv njega će biti nastavljen postupak pred nadležnim crnogorskim sudom.

Policija Crne Gore saopštila je da će nastaviti saradnju sa međunarodnim partnerima u borbi protiv organizovanog kriminala i procesuiranju osoba osumnjičenih za najteža krivična dela.