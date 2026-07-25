Ukrajinski dronovi tokom noći između 24. i 25. jula pogodili su skladišta i energetsku infrastrukturu u Belgorodu, preneli su ruski zvaničnici i kanali koji prate dešavanja iz otvorenih izvora (OSINT).

Telegram kanal Exilenova Plus objavio je da se u gradu čulo više snažnih eksplozija, nakon čega su izbili požari na logističkim objektima i energetskim postrojenjima. Na snimcima koje su objavili lokalni stanovnici vide se veliki plameni jezici i dim koji se uzdiže iz više delova grada.

Regionalne vlasti saopštile su da su u napadu oštećeni stambena zgrada, gasovod i jedan komercijalni objekat, ali nisu naveli o kojoj kompaniji je reč.

Gradonačelnik Belgoroda Valentin Demidov rekao je da je u napadu na skladište povređena jedna osoba koja je prebačena u bolnicu.

Vršilac dužnosti guvernera Belgorodske oblasti Aleksandar Šuvajev izjavio je da je u napadima širom regiona povređeno više ljudi, dok vatrogasne ekipe i dalje gase požare na više lokacija.

Prema OSINT analizama zasnovanim na geolokaciji satelitskih snimaka, među pogođenim objektima nalaze se termoelektrana Luč i jedna trafostanica.

Belgorod se nalazi svega oko 25 kilometara od granice sa Ukrajinom i jedna je od ruskih oblasti koje su poslednjih meseci najčešće na meti ukrajinskih udara.

Požari i u Rostovskoj oblasti

Istovremeno su stanovnici Rostova na Donu prijavili više požara i gust dim u različitim delovima grada.

Guverner Rostovske oblasti Jurij Sljusar izjavio je da je tokom noći region bio izložen masovnom vazdušnom napadu.

Rostovska oblast tokom noći bila je izložena masovnom vazdušnom napadu. Sistemi protivvazdušne odbrane dejstvovali su širom regiona i oborili dronove i rakete - rekao je Sljusar.

Prema njegovim rečima, u napadima je povređeno pet osoba.

Gori "ruski Amazon"

Veliku pažnju izazvao je i požar u logističkom centru kompanije "Vajldberis" u Jekaterinburgu.

Prema analizi nezavisnog ruskog medija Astra, zasnovanoj na dostupnim snimcima i geolokacionim podacima, na parkingu centra izgorelo je više automobila.

Na video-snimcima koji kruže društvenim mrežama vidi se kako zaposleni u panici napuštaju objekat dok vozila gore u plamenu.

Guverner Sverdlovske oblasti Denis Pasler saopštio je da su svi zaposleni na vreme evakuisani i da u incidentu nije bilo povređenih.

Zašto je "Vajldberis" sve češće meta?

Ukrajina poslednjih meseci intenzivno izvodi napade na vojnu, logističku i energetsku infrastrukturu duboko unutar ruske teritorije.

Kompanija "Vajldberis", koja se često naziva ruskim pandanom Amazonu, gotovo nedelju dana nalazi se među čestim metama ovih udara.

Na internet stranici kompanije prodaje se širok spektar proizvoda, uključujući i određenu vojnu opremu poput pancira i komponenti za dronove.

Dodatnu pažnju izazvala je činjenica da je bankarski ogranak kompanije u julu stavljen pod sankcije Evropske unije zbog, kako je navedeno, finansijskog doprinosa ruskom državnom budžetu.

Istovremeno, "Vajldberis" ostaje jedna od najvažnijih kompanija u ruskoj potrošačkoj ekonomiji.

Izvor: Kurir.rs / Kyiv Independent