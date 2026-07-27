„Pitaću Putina da li je slao Iranu satelitske snimke“, poručio je Tramp.



Prema njegovim rečima, tokom razgovora biće reči i o spekulacijama da je Rusija pružala pomoć Iranu. Ipak, Tramp je istakao da, čak i ako je Moskva dostavljala Teheranu satelitske podatke, to Iranu nije pomoglo. On je takođe izrazio sumnju da je do takve pomoći uopšte došlo.



„Ne mislim da je Rusija slala Iranu satelitske snimke“, dodao je predsednik SAD.

Razgovori sa Iranom su dobri, postoji šansa za dogovor

Razgovori Vašingtona i Teheranu su "dobri" i postoji mogućnost napretka u pregovorima, izjavio je Tramp, dodajući da će Vašington nastaviti vojne aktivnosti ukoliko pregovori ne budu uspešni.



"Vodimo dobre razgovore i videćemo šta će se dogoditi. Mislim da postoje dobre šanse da se nešto postigne. Ako se to dogodi, utoliko bolje. Ako ne, vratićemo se onome što smo radili pre dva dana", rekao je Tramp novinarima u predsedničkom avionu na putu ka saveznoj državi Mičigen.



On je naveo da je inicijativa za nove kontakte potekla od iranske strane.

"Obratili su nam se direktno jer smo ih veoma snažno gađali, rekao je Tramp dodajući da nije bilo američkih vojnih operacija, Iran "ne bi ni razgovarao".

Na pitanje da li gubi strpljenje za pregovore, američki predsednik je odgovorio da za to nema razloga.

Dodao je da su Sjedinjene Američke Države i Izrael veoma usklađeni kada je reč o politici prema Iranu.