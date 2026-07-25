Guverner Zaporoške oblasti pod ruskom kontrolom Jevgenij Balicki saopštio je da je u napadu na odmarališta u naselju Kirilovka poginulo 11 osoba, uključujući četvoro dece.

Kako je naveo, još osam ljudi vodi se kao nestalo, dok je broj povređenih porastao na 16, među kojima je i petoro dece.

Balicki: Meta su bili civili

Balicki tvrdi da je napad bio usmeren na civilne objekte.

Neprijatelj je video i znao na koga usmerava udar. Ciljano su gađani civili. To je strašan zločin. Na meti su bili žene i deca - rekao je Balicki.

On je porodicama poginulih izrazio saučešće i poručio da će svim povređenima biti pružena neophodna pomoć.

Oglasili se Zaharova i Istražni komitet

Portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova ocenila je da su "napadi na civile metod koji koriste teroristi".

Istovremeno, portparolka Istražnog komiteta Rusije Svetlana Petrenko saopštila je da je pokrenut krivični postupak povodom ovog događaja.

Ukrajinske vlasti se za sada nisu oglasile povodom navoda ruskih zvaničnika.

Izvor: RT Balkan / RIA Novosti