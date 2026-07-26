N. T. (22), koji je uhapšen zbog saobraćajne nesreće u kružnom toku kod Ušća u kojoj je teško povređena putnica M. N., danas je saslušan u Trećem osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu. Osumnjičeni je u potpunosti priznao izvršenje krivičnog dela koje mu se stavlja na teret.

Sumnja se da je upravljajući putničkim automobilom u kružnom toku kod Ušća izgubio kontrolu nad vozilom i sleteo sa puta, usled čega je putnica M. N., koja se nalazila na zadnjem sedištu, zadobila telesne povrede.

Na saslušanju u tužilaštvu osumnjičeni je u potpunosti priznao izvršenje krivičnog dela koje mu se stavlja na teret.

Iz Trećeg osnovnog javnog tužilaštva saopšteno je da, prema važećim zakonskim propisima, u ovom slučaju nije bilo osnova za predlaganje pritvora.

Kako navode, kada okrivljeni prizna izvršenje krivičnog dela, ne postoji opasnost da će uticati na svedoke ili prikrivati tragove, jer je delo priznao u potpunosti.

Takođe, imajući u vidu da je osumnjičeni neosuđivan, nisu ispunjeni ni drugi zakonski uslovi za određivanje pritvora po tom osnovu.

Tužilaštvo je istaklo da će u nastavku postupka biti prikupljeni svi dokazi i utvrđene sve okolnosti događaja, uključujući način izvršenja krivičnog dela i navode iz policijske prijave, nakon čega će biti doneta javnotužilačka odluka.