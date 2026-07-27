Nakon višednevne potrage i izuzetno teške akcije spasavanja na planini Elbrus u Rusiji, završen je proces identifikacije petoro nastradalih planinara iz Bosne i Hercegovine. Težak zadatak prepoznavanja tela obavili su članovi ekspedicije koji su preživeli tragediju, nakon čega slede obdukcija i organizacija transporta posmrtnih ostataka u domovinu.

Ruske nadležne službe okončale su prvu fazu procedure nakon izvlačenja tela sa planine, a identitet stradalih potvrdili su njihovi saputnici koji su preživeli kobni uspon na Elbrus.

Prema procedurama koje važe u Rusiji, naredni korak je obdukcija tela, koja bi trebalo da bude završena u naredna dva dana. Tek nakon završetka svih medicinsko-pravnih procedura i izdavanja potrebne dokumentacije biće organizovan transport posmrtnih ostataka u Bosnu i Hercegovinu.

Pripadnici GSS-a putuju u Rusiju

Kako bi pružili pomoć preživelim članovima ekspedicije i pomogli u organizaciji povratka stradalih planinara, u Rusiju sutra putuju dvojica pripadnika Gorske službe spasavanja Zenica.

Njihov zadatak biće da pruže podršku kolegama, ali i da učestvuju u rešavanju administrativnih i logističkih procedura koje prethode povratku tela u Bosnu i Hercegovinu.

Iskusni planinari izgubili bitku sa surovom prirodom

U tragediji na najvišem vrhu Evrope život je izgubilo pet članova zeničke ekspedicije – Alma O., Denis O., Nermin T., Almir K. i dr Meliha Č.

Iako su iza sebe imali bogato planinarsko iskustvo i brojne uspešno osvojene vrhove, kobnim su se pokazali izuzetno teški vremenski uslovi na Kavkazu.

Prema dosadašnjim informacijama, ekspediciju je na visini većoj od 5.000 metara zahvatilo naglo pogoršanje vremena praćeno orkanskim vetrom, niskim temperaturama i gotovo potpunom vidljivošću, zbog čega planinari nisu uspeli bezbedno da se spuste.

Dan žalosti u Federaciji BiH

Vest o tragediji duboko je potresla planinarsku zajednicu, Zenicu i čitavu Bosnu i Hercegovinu.

Zbog pogibije petoro planinara ranije je najavljeno proglašenje Dana žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine, dok istraga ruskih nadležnih organa treba da utvrdi sve okolnosti koje su dovele do jedne od najvećih tragedija u istoriji bosanskohercegovačkog planinarstva.

Avaz