Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se večeras građanima Srbije i saopštio važne vesti o trgovinskim odnosima sa Sjedinjenim Američkim Državama.

Kako je rekao, nakon intenzivnih razgovora sa američkom administracijom, američke tarife koje su pogađale robu iz Srbije trenutno su ukinute.

"Od noćas su tarife za Srbiju nula odsto"

Vučić je podsetio da su prethodnih godina na snazi bile carine na čelik, aluminijum, putnička vozila i bakar, kao i dodatne tarife uvedene zemljama koje su imale suficit u trgovinskoj razmeni sa SAD.

– Imali smo carine na čelik, aluminijum, putnička vozila, bakar, što su strateški proizvodi i što su Amerikanci uvek radili, a onda su dodate tarife kao odgovor zemljama koje su imale spoljnotrgovinski suficit prema SAD. Ljudi treba da znaju da je to nama nanelo probleme, posebno kod dela stranih i domaćih kompanija. Užički Partizan je izvozio njima. Od noćas po našem vremenu tarife za Srbiju su 0 odsto. U budućem periodu biće 10 i 12 odsto, ali za sada će biti 0 odsto. To nama daje ogromnu šansu – rekao je Vučić.

Predsednik otkrio koje su istrage vođene protiv Srbije

Govoreći o razgovorima sa američkom administracijom, predsednik je naveo da su protiv Srbije vođene četiri istrage koje su bile predmet pregovora.

– Četiri istrage su vođene. Prva je bila oko prinudnog rada. Tu smo dugo stajali i Evropska unija je stavljena na listu od 10 odsto tarifa. Drugi razlog su bile nepovoljne trgovinske prakse. Srbija je skinuta sa te liste. Treća se odnosila na farmaceutsku industriju i visoke cene lekova. Četvrta je bila vezana za nepovoljne prakse u oblasti digitalnih taksi i poreza – rekao je Vučić.

On je ocenio da su razgovori sa američkom administracijom bili teški, ali da rezultati predstavljaju značajnu priliku za srpsku ekonomiju.

Prema njegovim rečima, ukidanje američkih tarifa omogućava domaćim kompanijama bolju konkurentnost na jednom od najvećih svetskih tržišta i otvara prostor za rast izvoza u narednom periodu.