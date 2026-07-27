Mirno selo Salaš kod Zaječara zavijeno je u crno nakon stravične tragedije koja je zauvek promenila dve porodice. Mladić Darko S. (28) ubio je svoju devojku Aleksandru S. (16), a potom izvršio samoubistvo. Zločin koji se dogodio 2009. godine šokirao je čitav kraj.

Salaš kod Zaječara tog dana nije ličio na malo i mirno mesto kakvo su meštani poznavali. Vest o tragediji širila se selom nevericom — niko nije mogao da poveruje da je ljubavna veza dvoje mladih završena na tako tragičan način.

Prema tadašnjim informacijama iz istrage, Darko S. i Aleksandra S. bili su u emotivnoj vezi, a kobnog dana došlo je do sukoba između njih.

Tragedija koja je prekinula dva mlada života

Prema tadašnjim prvim rezultatima istrage, Darko S. je nakon svađe usmrtio šesnaestogodišnju Aleksandru, a potom sebi oduzeo život.

Meštani su nakon zločina pričali da nisu mogli da veruju da je došlo do takvog kraja.

– Ovo je velika tragedija. Niko nije očekivao da bi nešto ovako moglo da se dogodi – govorili su tada ljudi iz sela.

Porodice nastradalih ostale su zavijene u crno, a celo područje Zaječara potresla je vest o ugašenim mladim životima.

Istraga pokazala detalje zločina

Policija je obavila uviđaj i prikupljala dokaze kako bi utvrdila sve okolnosti koje su prethodile tragediji.

Tokom istrage proveravani su odnosi između Darka S. i Aleksandre S, kao i motiv koji je doveo do zločina.

Prema tadašnjim navodima, sumnjalo se da su ljubomora i problemi u vezi bili okidač za tragediju.

Salaš kod Zaječara dugo je pamtio ovu tragediju. Iza jednog zločina ostale su dve porodice koje su izgubile svoje najmilije i pitanje kako je jedna mladalačka ljubav mogla da se završi tako kobno.

Ovaj slučaj ostao je jedan od potresnijih događaja koji su početkom 2000-ih pogodili istočnu Srbiju.