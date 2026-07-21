Žena je teško povređena kada je u ponedeljak ujutru grom udario na plaži u Baškoj na ostrvu Krk. Nakon ukazane prve pomoći, helikopterom Hitne medicinske službe prevezena je u bolnicu, gde se nalazi na intenzivnoj nezi.

Nesreća se dogodila oko 7.10 časova na plaži u Baškoj, kada je, prema pisanju hrvatskih medija, grom udario u ženu u trenutku dok je nosila suncobran.

Prvu pomoć na licu mesta pružio joj je spasilac sa plaže, nakon čega je helikopterom Hitne medicinske službe hitno transportovana u Klinički bolnički centar Rijeka.

Prema dostupnim informacijama, žena se nalazi na jedinici intenzivne nege.

Nezvanično, reč je o državljanki Češke.