Državljanka Srbije Vera P. (41), poreklom iz Užica, pronađena je mrtva u automobilu u Dalasu, u američkoj saveznoj državi Teksas, dva dana nakon što je njen nestanak prijavljen policiji. Zbog sumnje da je počinio ubistvo, američka policija uhapsila je njenog partnera, sa kojim je poslednji put viđena na jednoj proslavi.

Kako je za Kurir potvrdila porodica ubijene žene, Vera je bila majka dvoje dece i godinama je živela u Sjedinjenim Američkim Državama.

Njena porodica prijavila je nestanak u subotu, nakon što je prestala da odgovara na pozive i poruke.

Od subote se nikome nije javljala, a tada je poslednji put bio aktivan i njen telefon. Istog dana prijavili smo njen nestanak policiji, ali je, zbog zakonske procedure, potraga zvanično počela tek u nedelju - ispričao je za Kurir rođak ubijene žene.

Prema njegovim rečima, policija je odmah razgovarala sa njenim partnerom, koji je tvrdio da ne zna gde se Vera nalazi. Međutim, istraga je ubrzo pokazala da je njen mobilni telefon poslednji put bio aktivan upravo u njegovoj kući.

Dva dana kasnije usledio je najcrnji ishod.

Telo četrdesetjednogodišnje Srpkinje pronađeno je u automobilu, a prema dosadašnjim informacijama, preminula je usled teških telesnih povreda.

Još ne znamo sve detalje. Nije nam poznato da li je ubijena u automobilu ili je zločin izvršen na drugom mestu, pa je telo naknadno premešteno kako bi se prikrili tragovi. Znamo samo da nje više nema i da ništa ne može da je vrati - rekao je potreseni rođak.

Prema nezvaničnim informacijama, Vera je kobne večeri bila na žurci sa partnerom. Navodno je on tokom večeri konzumirao alkohol, nakon čega je između njih izbila svađa zbog ljubomore. Na njegovo insistiranje zajedno su napustili proslavu, a prijatelji su je tada poslednji put videli živu.

Pošto se narednog dana nije javljala, prijatelji i porodica počeli su da je traže i obavestili policiju.

Kako navodi porodica, Vera se nikada nije žalila na probleme u vezi niti je bilo šta ukazivalo da bi mogla da bude žrtva nasilja.

Bila je vesela žena, puna života. Nikada nam nije rekla da ima bilo kakav problem ili da joj je potrebna pomoć. Teško nam je da prihvatimo da je više nema - rekao je njen rođak.

Porodica je potvrdila da su u trenutku tragedije njena deca bila bezbedna, jer su se nalazila kod oca.

Od Vere su se emotivnim porukama oprostili i prijatelji na društvenim mrežama.

"Odakle krenuti, gde naći reči... Ako je iko zaslužio da dočeka duboku starost okružen porodicom i prijateljima, to je bila Vera. Bila je voljena majka, sestra, prijatelj i koleginica. Ostaje praznina i bezbroj pitanja na koja, možda, nikada nećemo dobiti odgovor."

Američka policija nastavlja istragu, dok će tačne okolnosti ubistva biti poznate nakon završetka forenzičkih veštačenja i daljeg postupka protiv osumnjičenog partnera.

Kurir