Godinama je porodica Jelene iz Užica planirala obnovu svoje kuće, ali su visoki troškovi stalno odlagali početak radova. Stara stolarija, dotrajali krov i potreba za uređenjem fasade bili su među najvećim problemima, ali novac za kompletnu rekonstrukciju nisu uspevali da obezbede.

Situacija se promenila kada su iskoristili mogućnost državnih i lokalnih subvencija za energetsku obnovu objekata. Zahvaljujući toj pomoći, Jelena i njen suprug uspeli su da zamene stolariju i urede fasadu, dok je njihovo lično učešće bilo manje od 500 evra.

„Sve smo to želeli da uradimo godinama, ali nikako nismo uspevali da izdvojimo dovoljno novca. Ove godine smo konačno uspeli da završimo veliki deo planiranih radova“, ispričala je Jelena.

Dok je ona sa decom bila kod roditelja na odmoru, njen suprug je nadgledao radove kod kuće. Za troškove renoviranja koristili su sredstva dobijena kroz program podrške, kojim je pokriven najveći deo ulaganja.

Jelena nije jedini primer domaćinstva koje je uz pomoć subvencija unapredilo svoj životni prostor. Državni programi omogućavaju građanima da uz povoljnije uslove zamene stolariju, poboljšaju izolaciju, modernizuju grejanje ili uvedu obnovljive izvore energije.

Posebnu podršku mogu da dobiju energetski ugrožena domaćinstva. U određenim slučajevima korisnici učestvuju sa samo 10 odsto troškova, dok ostatak finansiraju država i lokalne samouprave.

Među građanima koji mogu ostvariti veću pomoć nalaze se:

korisnici novčane socijalne pomoći

korisnici dečijeg dodatka

domaćinstva sa nižim prihodima po članu porodice

Za ostale građane takođe postoje programi podrške, a visina subvencije zavisi od vrste radova koji se izvode.

Među najčešće mere energetske sanacije spadaju:

postavljanje termoizolacije na fasadi i krovu

zamena stare stolarije energetski efikasnim prozorima i vratima

ugradnja savremenih sistema grejanja, uključujući toplotne pumpe i kotlove na gas ili pelet

postavljanje solarnih panela i kolektora za pripremu tople vode

Iznosi pomoći razlikuju se u zavisnosti od opreme koja se ugrađuje. Za određene sisteme, poput toplotnih pumpi, subvencije mogu biti veće nego za pojedinačne radove na zameni grejanja.

Građani koji žele da konkurišu za ovu vrstu podrške treba da obrate pažnju na nekoliko važnih uslova. Prvi korak je podnošenje zahteva u lokalnoj samoupravi prema mestu prebivališta, ali je važno pripremiti dokumentaciju pre objavljivanja javnog poziva.

Jedan od osnovnih uslova jeste da objekat bude legalizovan ili u procesu ozakonjenja. Takođe je potrebno obezbediti predračune od izvođača koji se nalaze na listi odobrenih ponuđača, kao i dokaz da se kuća koristi za stanovanje.

Konkursi su uglavnom vremenski ograničeni, a sredstva se često raspodele pre isteka roka ukoliko veliki broj građana podnese prijave. Zbog toga potpuna dokumentacija i pravovremena reakcija mogu biti presudni.

Najveće interesovanje građana već godinama izaziva zamena stolarije. Novi prozori i vrata smanjuju gubitak toplote, uklanjaju probleme sa promajom i mogu doprineti nižim računima za grejanje.

Kada se zamena stolarije kombinuje sa termoizolacijom fasade, efekti uštede energije mogu biti još izraženiji. Mnogi vlasnici kuća odlučuju se i za zamenu starih sistema grejanja, posebno prelaskom na savremenije uređaje koji troše manje energije.

Sve više domaćinstava razmatra i postavljanje solarnih panela, jer oni mogu dugoročno smanjiti zavisnost od tradicionalnih izvora energije, iako zahtevaju dodatne procedure.

Iskustvo porodice iz Užica pokazuje da kombinovanje različitih mera može biti najisplativije rešenje. Uz pravilno planiranje i korišćenje dostupnih programa pomoći, građani mogu da unaprede svoje domove, smanje energetske gubitke i dugoročno smanje troškove života, piše mame.rs.