Devojčica je danas teško povređena u Sportskom centru Kovilovo nakon što je tokom jahanja pala sa konja.

Nezgoda se dogodila oko 10.45 sati, kada je ekipa Hitne pomoći dobila poziv za intervenciju. Po dolasku na lice mesta, lekari su zatekli devojčicu bez svesti, nakon čega je hitno transportovana u Urgentni centar, na odeljenje reanimacije.

Prema prvim informacijama, zadobila je teže povrede, a stepen povreda i njeno trenutno zdravstveno stanje biće poznati nakon lekarskih pregleda i dijagnostike.

Za sada nisu poznate okolnosti koje su dovele do pada sa konja, kao ni da li je u trenutku nesreće bilo drugih osoba u neposrednoj blizini. Nadležni će utvrditi sve detalje ovog događaja.