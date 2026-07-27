Cena kilograma paradajza u pojedinim delovima Hrvatske dostigla je nivo koji mnogi potrošači smatraju previsokim. Na nekim prodajnim mestima kilogram ovog povrća prodaje se za čak sedam evra, dok cena čeri paradajza ide i do 10 evra po kilogramu, što ga svrstava među proizvode skuplje od pojedinih vrsta mesa.

Najviše cene zabeležene su u Dubrovniku, Požegi, Puli i Zagrebu, gde kupci sve češće razmišljaju da li da kupe paradajz ili da novac potroše na druge namirnice.

Građani navode da trenutne cene teško mogu da se uklapaju u kućne budžete, posebno kada se uzmu u obzir prosečna primanja i penzije. Ipak, deo kupaca smatra da domaći i kvalitetniji proizvodi mogu imati višu cenu, ukoliko iza nje stoji bolji kvalitet i način proizvodnje.

„Sve je prestrašno skupo za naše plate i penzije, to je veliki pritisak na čoveka“, rekla je Mara iz Zagreba.

Marko iz Crne Gore ocenio je da su cene nešto više nego u njegovoj zemlji, ali da kvalitet proizvoda može opravdati određenu razliku. „Sve poskupljuje, pa tako i osnovne namirnice“, naveo je on.

Iskusni proizvođač povrća Vladimir Stoičev, koji se ovom delatnošću bavi od 1950. godine, danas proizvodi povrće na površini od 500 kvadratnih metara intenzivne proizvodnje. On ističe da su najveći udar na proizvođače poslednjih godina predstavljali rast cena mineralnih đubriva, prihrane, sredstava za zaštitu bilja i troškova radne snage.

Dodatni izazov domaćim proizvođačima predstavlja konkurencija iz uvoza. Prema dostupnim podacima, Holandija je do kraja prošle godine bila najveći dobavljač svežeg i rashlađenog paradajza za hrvatsko tržište, sa oko 3.600 tona uvezenog proizvoda.

Stoičev tvrdi da se na tržištu pojavljuju i viškovi paradajza iz Holandije koji se prodaju po nižim cenama, kako bi proizvođači izbegli uništavanje robe zbog prevelikih zaliha.

Na kraju, odluku će doneti sami kupci. Izbor između domaćeg i uvoznog paradajza sve više će zavisiti od odnosa cene, kvaliteta i mogućnosti potrošača da izdvoje novac za ovu namirnicu, piše Dnevnik.rs.