Slučaj koji je 2015. godine potresao Valjevo dobio je sudski epilog dve godine kasnije. Lj. B. (37) osuđen je na dve i po godine zatvora zbog nedozvoljenih polnih radnji nad mladićem sa smetnjama u razvoju, koji mu je bio komšija.

Valjevska policija uhapsila je 2015. godine Lj. B. zbog sumnje da je tokom dužeg vremenskog perioda seksualno zlostavljao tada dvadesetdvogodišnjeg mladića koji je živeo u njegovom komšiluku.

Prema navodima iz istrage, sumnjalo se da je Lj. B. koristio teško zdravstveno stanje mladića i njegovu nemoć da se zaštiti, a zlostavljanje je, kako se tada navodilo, trajalo oko dve godine.

Slučaj je otkrila majka mladića, koja je primetila promene u njegovom ponašanju i posumnjala da mu se nešto događa. Nakon razgovora sa sinom, odlučila je da sve prijavi policiji.

Lj. B. je nakon hapšenja negirao optužbe, ali je protiv njega pokrenut krivični postupak.

Dve godine kasnije, 2017. godine, slučaj je dobio sudski epilog. Osnovni sud u Valjevu osudio je Lj. B. na dve i po godine zatvora zbog nedozvoljenih polnih radnji nad nemoćnim licem.

Tokom postupka utvrđeno je da je optuženi iskoristio poverenje i ranjivost mladića, koji zbog svog stanja nije mogao da se adekvatno zaštiti niti da se suprotstavi.

Presuda je izazvala reakcije javnosti zbog činjenice da je žrtva bila osoba kojoj je bila potrebna posebna zaštita i pomoć okoline.