Američka influenserka Sara Gilson (43) i njen bivši suprug Džeremaja „Šon“ Dafey (48) preminuli su 23. jula 2026. godine u saveznoj državi Oklahoma, nakon što je Dafey ubio nju, a potom izvršio samoubistvo.

Gilsonova je 10. juna 2026. podnela zahtev za hitnu sudsku zaštitu zbog pretnji i posedovanja oružja, nakon čega je Dafey morao da napusti dom i dobio zabranu prilaska.

Mera je produžena do 24. avgusta i bila je na snazi u vreme ubistva.

Čuli se pucnjevi i krici

Na isti dan kada je zatražena zaštita, majka 15-godišnje košarkašice koju je Dafey trenirao podnela je odvojeni zahtev za zabranu prilaska zbog neprimerenog dodirivanja i poruka.

Sara Gilson je 11. jula na svom TikTok profilu javno objavila video u kojem je bivšeg muža optužila da je pedofil.

Policija je intervenisala 23. jula oko 23:15 nakon poziva Sarinog sina.

Dispečer je tokom poziva čuo ženske krike i pucanj, a policija je po dolasku zatekla oba tela sa smrtonosnim ranama.

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