Dovoljan je jedan dodir da se slika pokrene, boje promene i pojavi novi sadržaj. U poređenju sa tim, knjiga opravdano deluje manje interesantno: ona ne svetli, ne proizvodi zvuk i ne menja prizor svake sekunde.

Zbog čega pravo pitanje nije čitaju li deca i dalje, mnogo veće jeste sledeće: kako kod deteta naviknutog na brze nadražaje probuditi interesovanje za priču i pažnju koja će trajati?

Ispostavlja se da odgovor zapravo uopšte nije obeshrabrujući. Deca nisu prestala da vole knjige, samo ta ljubav više ne može da se podrazumeva. Potrebno ju je graditi od najranijeg uzrasta, povezivati sa dečjim interesovanjima i održavati kako dete raste.

Ljubav prema knjizi počinje pre čitanja

Dete ne mora da poznaje slova da bi razvilo odnos prema knjizi. On počinje dok sluša glas roditelja, posmatra ilustracije, pokazuje životinje, otvara prozorčiće i pokušava samo da okrene stranicu.

Savremene knjige za najmlađe odavno nisu samo tekst na papiru. One imaju prozorčiće, slagalice, mekane elemente i velike ilustracije koje dete pozivaju da dodiruje, istražuje i učestvuje. Dobar početak mogu biti naslovi Moja prva knjiga sa prozorčićima: Životinje i Moja prva knjiga sa prozorčićima: Vozila, taktilna knjiga Torbice mekanice: Maca, kao i izdanja Slikovnica slagalica: Domaće životinje i Slikovnica slagalica: Mladunci. Prva znanja o prirodi mališani mogu da otkrivaju i kroz knjigu Moja prva slikovna enciklopedija: Životinje iz savane.

Knjiga tako najpre postaje predmet igre, a igra prvi korak ka kasnijem čitanju.

Kada dete ne želi samo da sluša

Kako raste, dete više ne želi samo da posmatra. Želi da crta, boji, bira, rešava zadatke i samostalno menja sadržaj stranice.

Zbog čega knjige sa aktivnostima mogu biti odličan most između igre i samostalnog čitanja. Naslovi Crtaj, oboj, zalepi – 1.000 slatkih nalepnica spajaju bojenje, zadatke i nalepnice, dok Kreirajte scene šablonima i ukrasite nalepnicama: Princeze podstiče dete da samo osmišljava prizore. Tu su i Knjiga sa aktivnostima: Životinje, 50 igara za raspust i Knjiga puna zabave za putovanja, idealne za raspuste, duža putovanja i trenutke kada se najčešće čuje čuveno: „Dosadno mi je.“

Za razliku od ekrana, ovde dete ne upija gotov sadržaj. Ono mora nešto da pronađe, dopuni, oboji ili zamisli.

Od pitanja „zašto?“ do samostalnog otkrivanja sveta

U jednom trenutku počinje faza beskrajnih pitanja. Kako radi ljudsko telo? Gde žive određene životinje? Čemu služe različite mašine?

Knjiga tada dobija novu ulogu: postaje mesto na kojem dete može samostalno da traži odgovore. Hajde da zavirimo u: Ljudsko telo vodi mališane kroz ljudski organizam, dok Slikovna enciklopedija: Šuma otkriva svet biljaka i životinja. Zabavni zadaci i činjenice: Životinje i Mali radoznalci: Superkviz povezuju znanje sa igrom, a Razmrdajte vijuge: Mašine namenjena je ljubiteljima tehnike i vozila.

Čitanje, dakle, ne mora uvek da počne pričom. Jedno dete će knjigu zavoleti zbog životinja, drugo zbog automobila, mode, crtanja ili neobičnih činjenica. Važno je pronaći prvi ulaz ka svetu knjiga.

Knjiga raste zajedno sa detetom

Kada se navika listanja i istraživanja jednom uspostavi, ona se može održavati knjigama koje prate nova interesovanja. Za kreativce su tu Urbani stil i Manga: Obojite likove u chibi i kawaii stilu, dok Barbie: Put oko sveta spaja poznatu junakinju sa upoznavanjem različitih zemalja i kultura. Svetlucava zabava: Magična stvorenja otvara prostor za maštu i fantastične svetove.

Kada dete postane spremno za dužu priču, mogu ga sačekati i prvi književni klasici, poput romana En sa ostrva. Tada knjiga prestaje da bude samo zajednička aktivnost i postaje detetov lični prostor mašte.

Deca i dalje čitaju ali kada pronađu svoju knjigu

Deca nisu prestala da vole knjige. Potrebno je samo ponuditi im naslove koji odgovaraju njihovom uzrastu, interesovanjima i načinu na koji otkrivaju svet. Na aktuelnoj akciji Vulkan izdavaštva nalaze se knjige za različite faze odrastanja: od taktilnih slikovnica i knjiga sa prozorčićima, preko izdanja sa nalepnicama, kvizovima i kreativnim zadacima, do enciklopedija i prvih književnih klasika.

Ekran privlači pažnju na nekoliko sekundi. Dobra knjiga uči dete da pažnju zadrži.