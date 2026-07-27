Konsultantska firma bivšeg košarkaša Dejana Bodiroge, koji se nalazi na 25. mestu blokaderske liste za vanredne parlamentarne izbore, nalazi se na spisku prinudne naplate, saznaje Alo.

Poslovni "genije" ne snalazi se baš najbolje u poslovnim vodama, a o tome postoje i konkrektni dokazi. Podsetimo, prethodno je otkriveno da je Bodirogin restoran bio u blokadi jer nije plaćao obaveze.

Imajući ovo u vidu, građani Srbije trebalo bi da se zapitaju kako bi Bodiroga vodio državu i brinuo o narodu, kad ne može da vodi ni svoje firme.



