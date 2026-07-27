Nema ničeg neprijatnijeg od toga da posle tuširanja posegnete za peškirom koji umesto svežine ima miris vlage i grub je na dodir. Iako ih redovno peremo, male greške tokom održavanja mogu dovesti do nakupljanja bakterija, ostataka deterdženta i vlage, zbog čega peškiri vremenom gube mekoću i prijatan miris.
Dobra vest je da problem često možete rešiti uz pomoć dva sastojka koja već imate u kuhinji – belog alkoholnog sirćeta i sode bikarbone.
Zašto peškiri dobijaju neprijatan miris?
Najčešći uzroci su:
- pranje na preniskoj temperaturi,
- zadržavanje vlage nakon pranja,
- ostaci deterdženta i omekšivača u vlaknima,
- nedovoljno sušenje.
Stručnjaci preporučuju da se peškiri uglavnom peru na 60 stepeni Celzijusa, dok se povremeno može uključiti i program na 90 stepeni kako bi se uklonile bakterije i tvrdokorne nečistoće, ukoliko to dozvoljava deklaracija proizvođača.
Sirće i soda bikarbona kao prirodni saveznici
Ako ni pranje na višoj temperaturi ne daje željeni rezultat, mogu pomoći dva dobro poznata kućna sastojka.
Belo alkoholno sirće pomaže u uklanjanju ostataka deterdženta iz vlakana, neutrališe neprijatne mirise i može doprineti da peškiri ponovo budu mekši.
Dovoljno je da tokom faze ispiranja sipate pola šolje belog alkoholnog sirćeta u mašinu za veš.
Soda bikarbona pomaže u neutralisanju mirisa i uklanjanju nečistoća. Dodajte pola šolje sode bikarbone na početku pranja kako biste pojačali efekat čišćenja.
Dodatna korist za mašinu za veš
Kombinacija sirćeta i sode bikarbone može doprineti uklanjanju neprijatnih mirisa i naslaga koje se vremenom zadržavaju u mašini za veš, pa tako, osim peškira, osvežava i sam uređaj.
Uz pravilno pranje, potpuno sušenje i povremenu primenu ovih jednostavnih trikova, peškiri mogu duže zadržati mekoću, svežinu i prijatan miris.
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