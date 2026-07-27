Nema ničeg neprijatnijeg od toga da posle tuširanja posegnete za peškirom koji umesto svežine ima miris vlage i grub je na dodir. Iako ih redovno peremo, male greške tokom održavanja mogu dovesti do nakupljanja bakterija, ostataka deterdženta i vlage, zbog čega peškiri vremenom gube mekoću i prijatan miris.

Dobra vest je da problem često možete rešiti uz pomoć dva sastojka koja već imate u kuhinji – belog alkoholnog sirćeta i sode bikarbone.

Zašto peškiri dobijaju neprijatan miris?

Najčešći uzroci su:

pranje na preniskoj temperaturi,

zadržavanje vlage nakon pranja,

ostaci deterdženta i omekšivača u vlaknima,

nedovoljno sušenje.

Stručnjaci preporučuju da se peškiri uglavnom peru na 60 stepeni Celzijusa, dok se povremeno može uključiti i program na 90 stepeni kako bi se uklonile bakterije i tvrdokorne nečistoće, ukoliko to dozvoljava deklaracija proizvođača.

Sirće i soda bikarbona kao prirodni saveznici

Ako ni pranje na višoj temperaturi ne daje željeni rezultat, mogu pomoći dva dobro poznata kućna sastojka.

Belo alkoholno sirće pomaže u uklanjanju ostataka deterdženta iz vlakana, neutrališe neprijatne mirise i može doprineti da peškiri ponovo budu mekši.

Dovoljno je da tokom faze ispiranja sipate pola šolje belog alkoholnog sirćeta u mašinu za veš.

Soda bikarbona pomaže u neutralisanju mirisa i uklanjanju nečistoća. Dodajte pola šolje sode bikarbone na početku pranja kako biste pojačali efekat čišćenja.

Dodatna korist za mašinu za veš

Kombinacija sirćeta i sode bikarbone može doprineti uklanjanju neprijatnih mirisa i naslaga koje se vremenom zadržavaju u mašini za veš, pa tako, osim peškira, osvežava i sam uređaj.

Uz pravilno pranje, potpuno sušenje i povremenu primenu ovih jednostavnih trikova, peškiri mogu duže zadržati mekoću, svežinu i prijatan miris.