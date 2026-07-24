Starija žena koja je tokom jutarnjih sati povređena kao pešak u centru Ivanjice, hospitalizovana je u Opštoj bolnici u Čačku i nije životmo ugrožena.

- U Urgentno-prijemnu službu OB Čačak primljena je ženska osoba starosti 75 godina povređena kao pešak u Ivanjici, nakon inicijalnog zbrinjavanja i dijagnostike, zadržana je na opservaciji u odeljenju Hirurgije OB Čačak sa konstatovanim lakim telesnim povredama - potvrđeno je za RINU u OB Čačak.

Do nezgode je došlo kada je ženu u blizini Zelene pijace u centru Ivanjice udario kamper beogradskih registarskih oznaka.

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