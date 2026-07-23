Letovanje u Crnoj Gori za jednu petočlanu porodicu iz Niša umalo se završila kobno. Naime, otac, majka i troje dece zadobili su povrede u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se 12. jula dogodila na putu Kotor-Nikšić u mestu Lipci, kada je mini-bus sa 17 putnika iz Srbije udario u stenu pored puta i prevrnuo se.

Nažalost, devojka (21) iz Niša je poginula, dok je 16 putnika povređeno, a najteže povrede zadobio je dečak (10) koji je danima bio na mehaničkoj ventilaciji u KC Podgorica. On je juče avionom Vlade Srbije transportovan u Srbiju i lečenje nastavlja u UKC Niš.

Dete sekunde delile od smrti

Otac tog dečaka je u ispovesti za medije opisao nesreću koju su preživeli na letovanju.

- Prvi put smo porodično otišli na more, dve ćerke, sin, žena i ja. Mnogo smo se radovali, posebno deca, a zamalo da svi izgubimo glave. Mog sina su sekunde delile od smrti i danima se borio za život - rekao je Nišlija koji je i sam povređen u udesu na povratku iz manastira Ostrog.

Inače, porodica je letovala u Stolivu, kada su odlučili da posete manastir Ostrog.

- Odlazak na izlet u manasir Ostrog bio je izuzetan doživljaj, sve je bilo u redu dok nismo krenuli nazad. Svi smo primetili da se vozač ponaša bahato, slao je poruke mobilnim telefonom, vozio je prilično brzo niz taj strmi put, putnici su ga opominjali i molili ga da uspori, ali je on ignorisao i nastavio da gazi gas. Moja žena koja je sedela baš pored njega, odjednom je rekla: "Ej, majstore!". To je poslednje što sam čuo pre stravičnog udarca - priseća se Nišlija i objašnjava da mu je u trenutku udarca mini-busa u stenu sin spavao u krilu.

Stravične scene nakon saobraćajke

- Sin mi je od udarca izleteo iz krila i bukvalno visio iz autobusa! Shvatio sam da je pitanje trenutka kada će vozilo pasti na njega. Glavom sam razbio šoferšajbnu i uspeo da ga pomerim pre nego što se vozilo srušilo, da sam zakasnio sekund glava bi mu bila smrskana. Nažalost, bus je pao na devojku i ona je tako poginula. Čim sam sklonio sina pokušao sam sa drugim putnicima da podignem vozilo, da je spasimo, ali nismo uspeli - priča sagovornik.

Nišlija kaže da su scene nakon saobraćajke bile stravične.

- Video sam da je mom sinu, koji je visio iz autobusa, glava povređena. Krvi je bilo svuda, ljudi su bili na travi i visili su iz autobusa. Kada sam njega nekako izvukao, pokušali smo svi da podignemo autobus da spasimo ostale, a onda smo videli da devojci nema pomoći - rekao je.

Vozaču određen pritvor

Inače, posle nesreće crnogorska policija je uhapsila vozača Lj. M. (68) iz Kotora i njemu je određen pritvor zbog teškog krivičnog dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja, a preživeli Nišlija kaže da se Lj. M. čudno ponašao i nakon nesreće.

- Koliko sam čuo, prvo je pozvao suprugu da joj kaže da je imao udes, nisam uopšte siguran da je on zvao Hitnu i policiju. Ne znam ko ih je alarmirao, ali su brzo stigli i sve nas prebacili u bolnicu u Risnu. Meni su ustanovili povrede glave, ruke i prelom tri rebra, supruga je slomila ruku, jedna ćerka je zadobila povredu kolena, dok je druga nepovređena. Nismo ni znali koliko nam je sin teško povređen jer su lekari i bolničko osoblje nastojali da nas zaštite od tih strašnih vesti dok smo se oporavljali - tvrdi on i ističe da su svi u crnogorskoj bolnici bili divni prema njima.

On je, kako kaže, u Niš stigao 18. jula avionom Vlade Srbije, odakle je odvezen u UKC Niš. Bolnicu je napustio 21. jula.

- Moj sin i supruga su u Niš stigli tek juče, kada se sin dovoljno oporavio za transport. On je zadobio teške povrede pluća i glave, ugruvano mu je celo telo,danima je bio životno ugrožen - kaže otac.

Alo/Kurir

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