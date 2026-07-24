Međutim, stručnjaci upozoravaju da upravo ova navika može predstavljati zdravstveni rizik ukoliko voće nije pravilno čuvano.

Španski nutricionista Pablo Ojeda, gostujući u emisiji „Más Vale Tarde“ na televiziji La Sexta, istakao je da bi potrošači trebalo da budu veoma oprezni prilikom kupovine unapred isečenih lubenica i dinja, posebno ako nisu smeštene u odgovarajuće rashladne vitrine.

Kako objašnjava, cela lubenica i dinja zaštićene su debelom korom koja sprečava prodor bakterija u unutrašnjost ploda. Međutim, onog trenutka kada se preseku, njihovo sočno meso postaje pogodno tlo za razvoj mikroorganizama, naročito ako se voće dugo nalazi na sobnoj temperaturi.

U takvim uslovima mogu da se razviju bakterije poput salmonele, listerije i ešerihije koli, koje mogu izazvati ozbiljne stomačne tegobe i trovanje hranom. Zbog toga zdravstvene institucije preporučuju da se isečeno voće čuva na temperaturi nižoj od pet stepeni Celzijusa.

Nutricionista je ukazao i na problem koji se često može primetiti u prodavnicama. Mnogi kupci dodiruju prstima presečenu lubenicu ili dinju kako bi procenili da li je dovoljno zrela. Takvim rukovanjem povećava se mogućnost prenosa bakterija, posebno ako voće nakon toga satima ostane izloženo van frižidera.

Stručnjaci zato savetuju da, kada god imate mogućnost, kupujete cele plodove i sečete ih tek kod kuće. Nakon sečenja, voće bi trebalo odmah staviti u frižider i čuvati u zatvorenoj posudi ili dobro umotano kako bi ostalo sveže i bezbedno za konzumaciju.

Pored toga, preporučuje se kupovina sezonskog voća jer je najčešće svežije, kraće se skladišti i brže stiže do potrošača. Iako unapred isečena lubenica ili dinja deluju kao praktično rešenje, nekoliko minuta uloženih u sečenje kod kuće može značajno smanjiti rizik od neprijatnih zdravstvenih problema i omogućiti da u omiljenom letnjem voću uživate bez brige.