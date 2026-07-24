Student Miloš Pavlović oglasio sa na Instagramu gde je podelio svoje iskustvo o radu sa pacijentima i poručio: "Tako se bore Ćaci, brinući o ljudima, dok blokaderi šire mržnju."

"U okviru rada mobilnih ambulanti, kao student medicine imao sam priliku da posetim sela Senjski Rudnik i Strmosten i upoznam se sa zdravstvenim problemima i potrebama njihovih meštana. Ovo iskustvo mi je pokazalo da su razgovor sa pacijentima, prevencija i dostupnost zdravstvenih usluga od presudnog značaja za izgradnju poverenja između zdravstvenih radnika i lokalne zajednice.

Posebno mi je značilo što sam se uverio da mobilne ambulante doprinose kvalitetnijoj zdravstvenoj zaštiti starijim, hronično obolelim i nepokretnim osobama u udaljenim ruralnim sredinama, kojima odlazak do zdravstvene ustanove često predstavlja veliki izazov.

Ovakve aktivnosti pokazuju da je zdravstvena zaštita najvrednija onda kada je dostupna svima", napisao je Pavlović.