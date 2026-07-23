Tokom večernjih sati na Ibarskoj magistrali u mestu Preljinska Baluga došlo je do teške saobraćajne nezgode kada su se sudarila dva automobila.

Na lice mesta odmah je upućen veliki broj pripadnika policije, kao i dva vozila čačanske Hitne pomoći.

- Prema nezvaničnim informacijama, čuli smo da je u silovitom sudaru dete ispalo iz vozila i da je zadobilo teške telesne povrede. Tako smo čuli, ništa više ne znamo - kaže za RINU jedan od očevidaca.

Saobraćaj na ovom delu Ibarske magistrale trenutno je potpuno obustavljen zbog uviđaja koji je u toku.

Okolnosti pod kojima je došlo do nezgode biće poznate nakon završetka istrage.

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