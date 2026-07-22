Jelena A. (39), na koju je juče popodne naleteo automobil dok je šetala sa šestogodišnjom ćerkom na Vračaru, nalazi se u teškom stanju u Urgentnom centru. Njena mala ćerka je, srećom, prošla sa lakšim povredama.

Teška saobraćajna nesreća dogodila se juče oko 16.35 časova na uglu ulica Vojvode Dragomira i Sazonove na Vračaru.

Prema dosadašnjim informacijama, na majku i dete naleteo je automobil "audi A3" beogradskih registarskih oznaka, kojim je upravljao Luka N. (21).

Od siline udarca, Jelena A. zadobila je izuzetno teške povrede, među kojima su otvoreni prelomi obe noge.

Ekipa Hitne pomoći odmah je izašla na teren i teško povređenu ženu transportovala u Urgentni centar, gde joj lekari pružaju neophodnu medicinsku pomoć.

Njena šestogodišnja ćerka J. A. imala je više sreće. Devojčica je u nesreći zadobila podlive i nagnječenja po nogama, ali nije životno ugrožena.

Uviđaj na mestu nesreće trajao je nekoliko sati. Policija je obavila detaljan pregled raskrsnice, a o svemu je obavešteno i nadležno tužilaštvo.

Saobraćaj na ovoj prometnoj vračarskoj raskrsnici bio je potpuno obustavljen dok je trajao uviđaj.

Istraga je u toku i ona bi trebalo da utvrdi sve okolnosti nesreće, uključujući i brzinu kojom se mladi vozač kretao u trenutku kada je udario majku i dete.

Telegraf.rs