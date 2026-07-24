Na njegove skeletne ostatke naišao je baštovan dok je čistio kupinu i korov u šumarku iza svoje kuće.

Nekadašnji talentovani grafički dizajner Rasel Skoci imao je 44 godine kada je nestao 2002. godine. Poslednji put je viđen na autobuskoj stanici u Svonsiju, u Velsu.

Njegov nestanak godinama je zbunjivao policiju, a neposredno pre nego što je nestao, bez ikakvog objašnjenja dao je otkaz na dobro plaćenom poslu u jednoj IT kompaniji.

Rasel je mnogo putovao i tečno govorio francuski i nemački jezik, ali su njegov novčanik i pasoš pronađeni u njegovoj kući, piše San.

Godine 2023. jedan meštanin pronašao je skeletne ostatke sa višestrukim prelomima kostiju u blizini svoje kuće u Mamblsu, mestu udaljenom oko 15 minuta vožnje od autobuske stanice na kojoj je Rasel poslednji put viđen.

Identitet oženjenog oca dvoje dece potvrđen je pomoću stomatoloških kartona.

U blizini, na oko kilometar i po od nekadašnjeg Raselovog doma, pronađeni su i plava zaštitna folija, kao i delovi odeće.

Tokom istrage izneto je i da je Rasel imao tajnu zavisnost od droge, kao i da je postojala teorija da su ga oteli dileri zbog duga od 16.000 funti. Međutim, policija nije pronašla nijedan dokaz koji bi potvrdio tu tvrdnju.

„Nije bilo ničega što bi potkrepilo teoriju da je otet. To su bile glasine i nagađanja“, izjavila je detektivka Sara Herbert.

Uprkos obdukciji, tačan uzrok smrti nije mogao da bude utvrđen.

Posle identifikacije tela, oglasila se njegova sestra Danijel Ovens.

„Moje srce je uz Raselovu decu, koja su odrasla bez oca i nikada nisu zaista saznala šta mu se dogodilo. Mnogo sam volela Rasela. Bio je moj stariji brat na kojeg sam se oduvek ugledala dok smo odrastali. Konačno imamo priliku da ga dostojno ožalimo.“

Dodala je da je njegov nestanak s vremenom postajao sve teži za porodicu.

„U početku ne možete da poverujete – osećate se kao da se sve to događa nekom drugom. Kako vreme prolazi, sve postaje stvarnije i mnogo teže za podneti. Taj osećaj neznanja ne može da se opiše. Svakog dana mislite da će se pojaviti. A svaki novi dan postaje sve teži.“