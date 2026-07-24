Ukrajinska Služba bezbednosti (SBU), u saradnji sa Nacionalnom policijom i tužilaštvom, uhapsila je osobu osumnjičenu da je pokušala da vojnicima na kontrolnom punktu u Černigovu preda improvizovanu eksplozivnu napravu skrivenu u paketu hrane.

Kako je saopštila Uprava SBU za Černigovsku oblast, istražitelji trenutno, uz nadzor tužilaštva, sprovode sve neophodne istražne radnje, dok se istovremeno razmatra podizanje zvanične optužnice protiv uhapšene osobe.

Vojnicima donela hranu, usledila hitna reakcija

Prema navodima lokalnih medija, koji se pozivaju na izvore iz vojnih krugova, do kontrolnog punkta došla je devojka koja je rekla da želi da pomogne i zahvali se vojnicima.

Ona je, prema tim informacijama, ostavila nekoliko paketa hrane, a zatim se udaljila sa mesta događaja.

Međutim, pripadnici vojske postupili su u skladu sa bezbednosnim procedurama i pakete odmah premestili na bezbednu udaljenost od ljudi i samog kontrolnog punkta.

Jedan detalj otkrio opasnost

Naknadnom proverom utvrđeno je da se u jednom od paketa nalazila improvizovana eksplozivna naprava.

Prema navodima ukrajinskih vlasti, upravo zahvaljujući brzoj reakciji vojnika izbegnuta je moguća tragedija i sprečeni su potencijalni ljudski gubici.

Istraga o ovom slučaju je u toku, a nadležni prikupljaju dokaze kako bi utvrdili sve okolnosti događaja.

Izvor: Ukrinform