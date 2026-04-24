U teškoj saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila danas između Sremskih Karlovaca i Inđije, u blizini mesta Maradik, potpuno je uništen kamper čiji je vozač, iz zasad nepoznatog razloga, izgubio kontrolu nad vozilom i sleteo s puta.

Nije poznato da li je došlo do kontakta sa drugim vozilom ili je kamper usled drugih okolnosti završio van kolovoza.

Na lice mesta ubrzo su upućene ekipe Hitne pomoći, kao i pripadnici saobraćajne policije koji su obavili uviđaj. Zasad nije poznato koliko je osoba povređeno, niti stepen njihovih povreda, ali se pretpostavlja da ima teže povređenih, s obzirom na oštećenja na vozilu.

Kako se može videti na slici koja je objavljena na Instagram profilu "nsuzivo", kamper je završio u rastinju pored puta.

Saobraćaj se na ovoj deonici puta odvijao otežano zbog ove nezgode.

Uzrok nesreće biće poznat nakon završetka istrage, a policija radi na utvrđivanju svih okolnosti koje su dovele do udesa.

