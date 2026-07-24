

U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u noći između četvrtka i petka kod kružnog toka na Ušću u Beogradu teško je povređena devojka. Prema nezvaničnim saznanjima "Blica", vozač N. T. je nakon udesa pokušao da se izbegne odgovornost. Hitna pomoć je potvrdila da je jedna osoba sa teškim povredama prevezena u Urgentni centar, ali MUP nije saopštio kako je do nesreće došlo, niti pod kojim okolnostima se odigrala.

Kako "Blic" nezvanično saznaje, za volanom zelenog automobila marke "audi" nalazio se N.T. U vozilu su bili još jedan mladić i devojka.

U nesreći, je najteže je prošla devojka koja se nalazila u automobilu. Prema nezvaničnim informacijama do kojih je došao "Blic", zadobila je prelome ključnih kostiju i karlice, kao i pneumotoraks. Ona je prevezena u Urgentni centar, nalazi se na odeljenju intenzivne nege i njeno stanje je teško. Mladić koji je bio u automobilu zadobio je lakše povrede, dok vozač, prema dostupnim informacijama, nije povređen.

"Blic" je došao u posed fotografije i video-snimka automobila nastalih neposredno nakon nesreće. Na njima se vidi da je vozilo pretrpelo velika oštećenja, što svedoči o silini udara.

Međutim, upravo događaji koji su usledili posle nesreće, ukazuju da je N.T. pokušao da izbegne odgovornost.

Prema saznanjima "Blica", N.T. je sa ocem, koji je profesionalni trkač, sklonio automobil sa mesta nesreće i nije pozvao policiju. Zbog ovoga se postavlja pitanje da li je uviđaj obavljen i u kom tačno obimu, što dalje otvara pitanja na koji način će biti utvrđene sve okolnosti pod kojima je do saobraćajne nesreće došlo.

Zbog svega navedenog, "Blic" je Ministarstvu unutrašnjih poslova uputio pitanja da li je na mestu nesreće izvršen uviđaj, da li je protiv vozača pokrenut krivični ili prekršajni postupak, da li su učesnici testirani na prisustvo alkohola i psihoaktivnih supstanci, da li je utvrđena brzina kretanja vozila, kao i kada je automobil izuzet radi veštačenja.

Alo/Blic.rs

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