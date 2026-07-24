Dvanaestogodišnji dečak koji je sinoć povređen u teškoj saobraćajnoj nezgodi na Ibarskoj magistrali u Preljini kod Čačka prebačen je na lečenje u Beograd.

- Usled težine poveda, mališan je sinoć transportovan na Institut za majku i dete, potvrđeno je za RINU u OB Čačak.

Do teške nezgode došlo je nakon što je vozač putničkog automobila usled najverovatnije neprilagođene brzine, izgubio kontrolu nad vozilom i prešao u suprotnu traku gde se sudario sa pikap vozilom koje mu je dolazilo u susret.

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