Dvoje dece starosti pet i šest godina, koja su danas povređena u saobraćajnoj nezgodi nedaleko od administrativnog prelaza Merdare, nakon dijagnostike i terapije su iz Opšte bolnice Prokuplje sanitetom uz pratnju medicinske ekipe, prebačena u Univerzitetsko klinički centar Niš radi dalje dijagnostike, praćenja i lečenja, potvrđeno je u Zdravstvenom centru Prokuplje.

Sa njima je otišla i majka S. A (36) koja je takođe povređena, ali nije bila saglasna da se nad njom obavi lekarski pregled. Novorođenčetu N. R, nakon obavljenog pregleda, potrebno je dalje praćenje u zdravstvenoj ustanovi tercijarnog tipa.

- Pacijent K. R. (37) se još uvek nalazi na pregledima i u toku je dijagnostička obrada u Opštoj bolnici Prokuplje, a pacijent R. N. (57), nakon primenjene inicijalne terapije, obavljene dijagnostike i pregleda dežurnih lekara, otpušta se na kućno lečenje u opštem dobrom i stabilnom zdravstvenom stanju - rečeno je u Zdravstvenom centru Prokuplje.

Nezgoda se dogodila danas oko 13 časova i u njoj je došlo do kontakta dva vozila, oba stranih registarskih oznaka. Reč je o Albancima koji tranzitno putuju kroz Srbiju.

Alo/Kurir

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