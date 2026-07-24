Nakon što je pobedio rak i prošao tri godine hemoterapije, odlučio je da ode sa ženom i prijateljem na nedelju dana kako bi proslavio svoj oporavak. Ali dva dana nakon dolaska, završio je u bolnici, piše Miror.

Dok je ležao pored bazena, iznenada je počeo da povraća velike količine krvi, a zatim se srušio. U lokalnoj bolnici mu je rečeno da je u pitanju sunčanica i poslat je nazad u hotel.

Pucanje čira kao posledica operacije

Sledećeg dana, njegovo stanje se dodatno pogoršalo. Krvarenje nije prestajalo, pa je odlučio da prekine odmor i vrati se kući. Čim je sleteo u Mančester, otišao je u bolnicu, gde su lekari otkrili da pati od jakog unutrašnjeg krvarenja. Pregledi su otkrili puknuće čira u crevima, za koje Piter veruje da je posledica operacije uklanjanja pankreasa koju je imao prošle godine.

Lekari su mu rekli da je imao neverovatnu sreću jer je mogao da umre pored bazena ili na letu kući.

"Imao sam sedam transfuzija krvi i manju operaciju. Rekli su mi da ne mogu da veruju da sam preživeo", rekao je Peter.

Dodao je da su tek nakon četvrtog endoskopskog pregleda uspeli da pronađu uzrok krvarenja. Nakon što je na kratko pušten kući, ponovo je počeo da povraća krv i morao je da se vrati u bolnicu.

"Odmah sam znao da nije sunčanica"

Danas se oporavlja, ali ga čekaju dalji testovi i transfuzija zbog nedostatka gvožđa. Kaže da ga je celo iskustvo toliko prestravilo da za sada ne želi da razmišlja o ponovnom putovanju.

"Odmah sam znao da nije sunčanica. Nisam dugo bio na suncu i popio sam dovoljno vode. Srećom, nisam imao ozbiljnijih komplikacija na letu kući", rekao je.