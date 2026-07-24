Nova obdukcija rasvetlila je jezive detalje ubistva američkog operskog pevača i višestrukog kandidata za Gremi, Džubilanta Sajksa (71), koji je prošlog decembra pronađen mrtav u svom domu u Santa Moniki u Kaliforniji. Prema nalazima sudskih veštaka, umetnik je zadobio najmanje 73 povrede, od kojih je čak 68 bilo ubodnih, a njegova smrt zvanično je okarakterisana kao ubistvo.

Za zločin je optužen njegov sin Majka Sajks (31), koji je, prema navodima istražitelja, godinama imao ozbiljne psihičke probleme i dijagnostikovanu šizofreniju. Policija ga je uhapsila u porodičnoj kući odmah nakon zločina, bez pružanja otpora, a u objektu je pronađeno i oružje kojim je, kako se sumnja, izvršeno ubistvo.

Prema iskazu pevačeve supruge Sesilije, koja je sa Džubilantom bila u braku 37 godina, kobnog jutra nalazila se pod tušem kada je čula muža kako doziva pomoć i traži da pozove hitne službe. Kada je istrčala iz kupatila, zatekla je sina kako stoji iznad oca i nožem ga ubada.

Obdukcija je pokazala da je osim noža sa sečivom dugim oko 23 centimetra, napadač koristio i teg težak oko 4,5 kilograma, na kojem su pronađeni tragovi krvi. Toksikološka analiza nije pokazala prisustvo alkohola, narkotika niti lekova u organizmu ubijenog pevača.

Majka Sajks je i ranije bio poznat policiji zbog psihičkih problema. Protiv njega je još 2017. godine podnet zahtev za zabranu prilaska nakon prijava da je pokazivao znake ozbiljne mentalne nestabilnosti i bio nasilan prema članovima porodice. U jednom periodu bio je i prinudno hospitalizovan nakon pokušaja provale.

Protiv njega je podignuta optužnica za ubistvo, a zbog procene da predstavlja opasnost po okolinu nalazi se u pritvoru bez mogućnosti puštanja uz kauciju. Suđenje će biti nastavljeno u avgustu.

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