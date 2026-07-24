Što se tiče navoda da su dogovori iz Enkoridža propali, treba, naravno, razumeti šta je tu propalo. Mi smo u Enkoridž došli otvorenih ruku za predloge koje su nam ranije dale Sjedinjene Američke Države, a koje je odobrio predsednik Donald Tramp, izjavio je ministar spoljnih poslova Ruske Federacije Sergej Lavrov na konferenciji za novinare u Kirgistanu, gde se održava sastanak zemalja ŠOS-a.

Lavrov je naglasio da je Ruska Federacija počela da radi na tim predlozima.

"Mi smo razmislili i složili smo se. Prihvatili smo te kompromisne predloge – bilo kakav dogovor neizostavno mora da sadrži kompromis. Tramp tada izrazio uverenje da će Vladimir Zelenski prihvatiti predloženo rešenje. On je rekao da će Zelenski uraditi ono što je on predložio, ali to mu nije pošlo za rukom", izjavio je Lavrov.

Šef ruske diplomatije je istakao da je juče podsetio državnog sekretara Marka Rubija na reči Trampa iz Enkoridža, da je mnogo postignuto, da je ostalo još jedno pitanje ostalo nerešeno, ali da postoji osnova za dogovor.

"Ukoliko bi bile preduzete mere koje su Amerikanci predložili, to bi omogućilo da se zaustave borbena dejstva i da se sedne za pregovarački sto. Potrebno je prosto rešiti veliki broj problema", naglasio je.

"To su i naše ocene. Mi smo od samog početka radili polazeći od istih stavova, smatrajući da bi prihvatanje onoga što su predložile Sjedinjene Američke Države omogućilo prekid borbenih dejstava i početak pregovora o rešavanju sukoba... Postoji mnoštvo detalja koji se odnose na političku stranu tog pitanja."

Lavrov je naveo da su se SAD jasno opredelile za potpunu podršku Ukrajini.

"Ako je predlog Donalda Trampa propao jer je Ukrajina rekla da neće ništa da uradi, jer im je Evropska unija rekla da nema potrebe da prate dogovore iz Enkoridža. Sada, nakon samita G7 u junu, Sjedinjene Države su prihvatile deklaraciju koja u celini podržava Ukrajinu, uključujući i njenu teritorijalnu celovitost, uprkost tome što na velikoj površini teritorije Ukrajine žive ljudi, koje je kijevski režim proglasio teroristima."

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