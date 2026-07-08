Bernardin Dedić (48), koji se nalazi u Bosni i Hercegovini nakon što je greškom pušten iz zatvora u Velikoj Britaniji, dobio je nalog suda da se vrati u zemlju kako bi mu bila izrečena kazna zbog teških krivičnih dela.

Dedić je u odsustvu proglašen krivim za silovanje žene uz pretnju nožem u njenom domu u londonskom Ilingu, a izricanje presude zakazano je za 24. jul pred Krunskim sudom u Ajlsvortu.

Prema pisanju BBC-ja, Dedić je iz zatvora Wormwood Scrubs pušten 6. februara nakon administrativne greške. Umesto da ostane u Velikoj Britaniji i pojavi se pred sudom, on je otputovao u Bosnu i Hercegovinu vozom Eurostar.

Sutkinja Hana Dankan naložila je da informacije o ročištu budu prosleđene Dediću i njegovom bratu, uz jasnu poruku da je obavezan da se pojavi na izricanju kazne.

Izricanje kazne će se održati 24. jula i on je dužan da prisustvuje i preda se pritvoru tog dana - rekla je sutkinja.

Tužilac Dikon Rid naveo je pred sudom da Krunsko tužilaštvo neće potvrditi niti demantovati da li su pokrenuti postupci u vezi sa njegovim povratkom, odnosno eventualnim izručenjem.

Dedićevo puštanje dogodilo se nakon greške tokom pretresa na Krunskom sudu u Ajlsvortu, kada je službenik pogrešno povezao digitalne dokumente predmeta i poslao obaveštenje zatvoru da je odobreno puštanje uz kauciju.

Iako mu je britanski pasoš ranije oduzet tokom istrage, Dedić je za putovanje u Bosnu i Hercegovinu koristio pasoš BiH.

Porota ga je 9. juna proglasila krivim za četiri slučaja silovanja, dva slučaja seksualnog napada penetracijom, navođenje osobe na seksualnu aktivnost bez pristanka, pretnju nožem i pretnju ubistvom.

Dedić je ranije negirao sve optužbe, navodeći da osporava činjenični opis događaja i da smatra da postoje sporne forenzičke i druge okolnosti u predmetu. Takođe tvrdi da nije pobegao iz zatvora, već da je pušten zbog službene greške, na koju je, kako navodi, upozorio zatvorsko osoblje.

Nezavisne