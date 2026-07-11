Policija intezivno traga za muškarcem koji je 9. jula u poslepodnevnim satima na području Valdebeka iz vatrenog oružja ranio 60-godišnjeg muškarca.

Srđan Aleksić, kojeg policija traži, rođen je 1985. i iz okoline Pule je. Smatra se opasnim i verovatno je naoružan vatrenim oružjem.

- Ako uočite muškarca s fotografije, nemojte mu se približavati niti s njim ostvarivati kontakt jer je verovatno naoružan, već odmah obavestite policiju na broj 192 - napominju iz policije i dodaju:

- Pozivamo građane ako ga uoče ili ako imaju informacije o tome gde bi se mogao nalaziti, da o tome odmah obaveste policiju putem broja telefona 192, elektroničke pošte istarska@policija.hr ili dolaskom u najbližu policijsku postaju.

Muškarac kojeg je ranio Aleksić je zbog povreda zadržan na lečenju u pulskoj bolnici.

Alo/Dnevnik.hr

BONUS VIDEO