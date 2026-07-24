

Petnaestogodišnji Amar A. iz Srbije preminuo je u Nemačkoj nekoliko dana nakon što mu je pozlilo tokom boravka na bazenu.

Kako prenose osobe bliske porodici, dečaku je iznenada pozlilo, nakon čega je hitno prevezen u bolnicu, gde su lekari danima pokušavali da mu spasu život i utvrde uzrok naglog pogoršanja zdravstvenog stanja. Nažalost, uprkos svim naporima, Amar je preminuo 21. jula.

Njegova smrt potresla je porodicu, prijatelje, kao i rašku dijasporu u Nemačkoj i meštane Tutina. Iza njega su ostali majka, otac, brat i sestra.

Dženaza će biti obavljena 23. jula u Maintalu u Nemačkoj, dok će Amar biti sahranjen u rodnom kraju, na mezarju u Klečama Veljim kod Tutina. Na društvenim mrežama brojni prijatelji i poznanici opraštaju se od dečaka dirljivim porukama i izrazima saučešća njegovoj porodici.

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