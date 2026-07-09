U dve saobraćajne nezgode koje su se dogodile u poslednjih dvanaest sati na području Niša povređene su tri osobe, koje je zbrinula ekipa Hitne pomoći. Jedan od učesnika nezgode, motociklista koji je oborio osamnaestogodišnjeg mladića, udaljio se sa mesta događaja i za njim policija intenzivno traga.

Prema informacijama iz Policijske uprave Niš, jedna saobraćajna nezgoda dogodila se sinoć u Donjem Matejevcu, kada su se sudarili automobili marke „Fiat“ i „Audi“. U ovoj nezgodi povređene su dve putnice iz „Fiata“, starosti 27 i 24 godine.

Druga nezgoda dogodila se u popodnevnim satima oko 17.20 časova, na raskrsnici Bulevara Svetog Pantelejmona i Ulice Vase Pelagića. Tom prilikom oboren je osamnaestogodišnji mladić, a prema prvim informacijama, njega je udario motociklista koji se potom udaljio sa mesta nesreće.

– Za motociklistom se intenzivno traga i utvrđuju se sve okolnosti nezgode – potvrđeno je iz Policijske uprave Niš.

U oba slučaja intervenisale su ekipe Hitne pomoći, koje su povređene zbrinule i prevezle na dalje lečenje u Univerzitetski klinički centar u Nišu.

U Nišu se jutros dogodila još jedna saobraćajna nezgoda, ali je u njoj pričinjena samo materijalna šteta.

Kurir.rs