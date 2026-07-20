Muškarac se sumnjiči da je nožem teško povredio svoju 36-godišnju partnerku, koja je preminula na mestu događaja. Prema pisanju tamošnjih medija, osumnjičeni je živeo sa partnerkom i maloletnim sinom u stambenoj zgradi u Vuhredu.

Policija je prijavu o događaju primila noćas, nešto pre jedan sat posle ponoći. Uviđaj mesta zločina obavila je ekipa Sektora kriminalističke policije Policijske uprave Celje.

Osumnjičeni je zločina je pobegao pešice i još uvek je u bekstvu, saopštili su iz Policijske uprave Celje.

Osumnjičeni je visok oko dva metra, obučen je u farmerke i crnu majicu kratkih rukava, a na nogama ima crne cipele.

Od trenutka kada je dobila obaveštenje o ubistvu, policija intenzivno traga za počiniocem.

U potrazi učestvuju policajci iz više policijskih stanica, kriminalisti i vodiči sa službenim psima. Područje pretražuju i dronom, a u potragu će biti uključeni i policajac na konju, kao i helikopterska jedinica.

Policija naglašava da se radi o opasnoj i nepredvidivoj osobi, zbog čega upozorava građane da, ukoliko ga primete, ne pokušavaju da stupe u kontakt s njim.

Treba da se sklone na bezbedno mesto i odmah pozovu broj telefona 113, saopštili su iz Policijske uprave Celje.