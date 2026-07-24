Državljanka Srbije Vera P. (41), poreklom iz Užica, pronađena je mrtva u Dalasu, u američkoj saveznoj državi Teksas, a zbog sumnje da je počinio njeno ubistvo uhapšen je njen partner Doni N. B. (38) sa kojim je poslednji put viđena na jednoj proslavi. Tragičan slučaj potresao je njenu porodicu i prijatelje, koji su dva dana tragali za njom nakon što je iznenada nestala.

Kako su potvrdili članovi porodice, Vera je bila majka dvoje dece i godinama je živela u Sjedinjenim Američkim Državama. Nestanak je prijavljen policiji u subotu, pošto je prestala da odgovara na telefonske pozive i poruke. Prema rečima rođaka, njen telefon je tog dana poslednji put bio aktivan, a zbog procedure zvanična potraga započela je u nedelju.

Istraga je ubrzo bila usmerena ka njenom partneru, koji je policiji tvrdio da ne zna gde se Vera nalazi. Međutim, istražitelji su utvrdili da je njen mobilni telefon poslednji put registrovan upravo u njegovoj kući, što je dodatno pojačalo sumnju. Dva dana nakon prijave nestanka usledio je najteži mogući ishod - telo četrdesetjednogodišnje žene pronađeno je u automobilu.

Prema dosadašnjim informacijama, Vera je preminula usled zadobijenih teških povreda.

-Još ne znamo sve detalje. Nije nam poznato da li je ubijena u automobilu ili je zločin izvršen na drugom mestu, pa je telo naknadno premešteno kako bi se prikrili tragovi. Znamo samo da nje više nema i da ništa ne može da je vrati - rekao je potreseni rođak za Kurir.

Prema rečima Verinog rođaka za beogradske medije, kobne večeri Vera je sa partnerom bila na proslavi. Navodno je tokom večeri on konzumirao alkohol, nakon čega je između njih izbila svađa, navodno izazvana ljubomorom. Na njegovo insistiranje zajedno su napustili okupljanje, a prijatelji su tada poslednji put videli Veru živu. Kada se narednog dana nije javljala, porodica i prijatelji odmah su počeli da je traže i obavestili policiju. Porodica kaže da Vera nikada nije govorila da ima probleme u vezi niti je bilo šta ukazivalo da bi mogla da bude žrtva nasilja. Takođe ističu svi da je bila brižna majka.

- Odakle krenuti, gde naći reči... Ako je ko zaslužio da dočeka stotu, oduva te 3 svećice u zdravlju i sreći okružen porodicom i prijateljima, sa tim širokim ljupkim osmehom, bila je Vera. Beskrajno cenjena u svakoj zajednici, voljena sestra, majka, prijatelj, kolega... Ostaje nedorečena praznina, bezbroj pitanja, zauvek šapat tuge za sve koji su te bilo kad, bilo gde sreli ...Raj na nebu, gde sigurno jesi, je mala uteha za ovozemaljski život koji ti je oduzet - poručili su prijatelji na Fejsbuku.

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