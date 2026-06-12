Nova internet prevara se pojavila u Srbiji. Naime, u prethodnom periodu zabeležene SMS i iMessage poruke u kojima se pošilјaoci lažno predstavlјaju kao Uprava saobraćajne policije i od građana traže da putem internet linkova navodno izvrše uvid u dokaze o saobraćajnim prekršajima i plate novčane kazne. Kako izgleda ova internet prevara možete pogledati na primeru u narednoj poruci. - Odeljenje za sprovođenje saobraćajnih prekršaja. Broj kazne: SR20260605117. Vaše vozilo je snimljeno saobraćajnom opremom i izdata vam je kazna zbog kršenja saobraćajnih pravila u

određenom području. Ovo je treći put da vam šaljemo podsetnik za plaćanje od prekršaja. Do sada, naš centar za sprovođenje nije primio nikakvu žalbu ili uplatu od vas.

Ovo je poslednje upozorenje: Ako i dalje ne primimo vašu žalbu ili podsetnik za plaćanje do 23:59, 13. juna 2026. godine, naš centar će predmet preneti sudu, podneti zahtev za sprovođenje, zamrznuti bankovnu karticu vlasnika vozila, a vlasnik vozila će biti odgovoran za sve troškove sudskog postupka, zakašnjenja itd. - navodi se u poruci koja za cilj ima da sramno obmane građane. MUP upozorio građane

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije upozorilo je juče da su u prethodnom periodu zabeležene SMS i iMessage poruke u kojima se pošilјaoci lažno predstavlјaju kao Uprava saobraćajne policije i od građana traže da putem internet linkova navodno izvrše uvid u dokaze o saobraćajnim prekršajima i plate novčane kazne.

- Ističemo da Ministarstvo unutrašnjih poslova i Uprava saobraćajne policije ne šalјu obaveštenja o saobraćajnim prekršajima putem SMS ili iMessage poruka, niti na taj način zahtevaju plaćanje novčanih kazni. Obaveštenja o saobraćajnim prekršajima i drugi službeni akti građanima se dostavlјaju isklјučivo putem redovne pošte ili preko Portala eUprava, u skladu sa zakonom i propisanim procedurama. Posebno ukazujemo da ovakve poruke najčešće stižu sa stranih telefonskih brojeva ili naloga koji nemaju nikakve veze sa državnim institucijama, što je jedan od prvih pokazatelјa da je reč o pokušaju prevare - ističe se u upozorenju MUPa--

Kako dodaju iz MUP-a, Služba za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Ministarstva unutrašnjih poslova je u prethodnom periodu identifikovala i lišila slobode državlјane Narodne Republike Kine koji su sa teritorije Republike Srbije slali slične fišing poruke korišćenjem specijalizovanih uređaja za masovnu distribuciju SMS poruka. Aktuelna kampanja predstavlјa novu iteraciju ovih prevara, pri čemu se poruke uglavnom šalјu sa brojeva registrovanih u inostranstvu.

- Apelujemo na građane da ne otvaraju sumnjive linkove, ne unose lične podatke, lozinke, podatke o platnim karticama i druge osetlјive informacije na nepoznatim internet stranicama, kao i da obrate pažnju na internet adrese koje nisu u vlasništvu državnih institucija. Građani koji prime ovakvu ili sličnu poruku treba da je obrišu i prijave putem Nacionalne platforme za prijavu visokotehnološkog kriminala „Sajber straža“ na adresi sajberstraza.gov.rs. Ukoliko sumnjaju da je reč o prevari, preko platforme mogu dostaviti spornu poruku, internet stranicu ili drugi sadržaj na proveru i dobiti stručnu procenu rizika - navodi se u saopštenju i dodaje:

- Ministarstvo unutrašnjih poslova nastaviće da preduzima sve mere radi otkrivanja i procesuiranja lica koja zloupotrebom imena državnih institucija pokušavaju da prevare građane i pribave protivpravnu imovinsku korist.