Vlasti tragaju za medvedom koji se ušunjao u kuću starijeg para i opljačkao njihov frižider.

U ponedeljak uveče, Micuo Macubara (87) suočio se sa velikim crnim azijskim medvedom kada je otišao da ispita buku u svojoj kuhinji. Njegov frižider je bio otvoren, a hrana je bila razbacana po podu. Njegova supruga je pozvala policiju.

Provale su do sada prijavljene na više lokacija u severoistočnom gradu Šizukuiši, što je navelo zvaničnike da posumnjaju da se radi o jednom medvedu. Sumnja se da taj medved stoji iza čak 14 provala tokom poslednje 2 nedelje.

Ljudi su postavili zamke, instalirali električne ograde oko kuća koje su više puta ciljane i rasporedili patrole da upozore ljude na medveda.

„Neobično je da medved više puta provali na isto mesto“, rekao je Šiho Čida, specijalista za medvede u odeljenju za prirodu u prefekturi Ivate, gde se grad nalazi. „Moguće je da je u pitanju ista životinja, pa želimo da je uhvatimo što je pre moguće.“

Do sada je medved uhvaćen kako provaljuje u zgrade na farmi u tom području, poslužujući se hranom za stoku na bazi mleka. Snimljen je kamerom kako pokušava da otvori klizna vrata seoske kuće usred noći, ali je pobegao nakon što ga je farmer osvetlio i glasno vikao.

U nadi da će obeshrabriti neželjenog uljeza, farmer je počeo da stavlja oko ulaza u kuću domaću mešavinu protiv medveda koja sadrži japanski senf.

U petak prošle nedelje, drugi lokalni stanovnik se vratio kući iz kupovine i pronašao medveda u svojoj kući blizu sobe u kojoj je spavao njegov stariji otac. Životinja je istrčala napolje kada je lupio na obližnja vrata. Ali, pokušalo je da se vrati unutra, a čovek je proveo oko 30 sekundi boreći se da drži klizna vrata zatvorena dok je medved stajao na zadnjim nogama pokušavajući da se ugura unutra.

Čovek je opisao da je medved visok oko 1,65 metara.

Sledeće večeri jedna žena je otkrila medveda kako pretura po hrani u njenoj kuhinji, a u nedelju je provalio u japansku poslastičarnicu i izvadio krofne iz frižidera.

Rekordan broj napada i smrtnih slučajeva medveda dogodio se u Japanu poslednjih godina. Stručnjaci veruju da je smanjenje populacije u ruralnim područjima ohrabrilo medvede da dođu u gradove i da su mnogi do sada izgubili strah od ljudi, piše Guardian.