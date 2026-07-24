

Žena iz Njujorka suočava se sa kaznom od 25 godina robije, nakon što je proglašena krivom za bacanje dinamita u spavaći sobu svog dečka, zbog čega je on izgubio ruku.

Kejona Vadel (35) osuđena je za bacanje dinamita na svog dečka koji je spavao u jednom imanju u Dir Parku, Long Ajlend. Nakon što je Vadel bacila dinamit u spavaću sobu, dečko se probudio zbog „šištanja“ i pokušao je da ga baci. Dinamit je potom eksplodirao u njegovoj ruci, što je zahtevalo amputaciju i šake i dela ruke.

. On je zatim zaspao misleći da je sam, ali se Vadel vratila sa dinamitom.

Ovo nije bio slučajan ispad besa. Prema rečima tužilaca, Vadel je prethodno nekoliko puta pretila žrtvi dinamitom u mesecima koji su prethodili napadu.

Žrtva je rekla vlastima da nikada nije verovao da će ona zaista ispuniti te pretnje sve do noći eksplozije.

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