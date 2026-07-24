Predsednik Opštine Pljevlja Dario Vraneš izneo je nove detalje o zabrani ulaska na tzv. Kosovo, navodeći da nije tražio objašnjenje od crnogorskih vlasti nakon što mu je na administrativnom prelazu rečeno da se njegovo ime nalazi na spisku koji je, kako tvrdi, stigao iz Crne Gore.

Gostujući u emisiji „Dobro jutro Crna Goro“, Vraneš je podsetio da godinama odlazi na Kosovo i Metohiju za Vidovdan, ali da mu je ove godine ulazak bio onemogućen.

„Od gospodina Bajrama Kolića, koji je šef granične policije, dobio sam odgovor da ne mogu da uđem i da su spiskovi o zabrani došli iz Crne Gore pre dva dana. Ne samo zabrani meni, nego postoji čitav spisak. Ne mogu da tvrdim da je to tako, ali mi je to rečeno“, kazao je Vraneš.

Na pitanje da li se interesovao kod crnogorskih vlasti zbog čega se našao na tom spisku, odgovorio je da to nije učinio.

„Pa nisam se interesovao kod crnogorskih vlasti. Šta imam od toga što ću da se interesujem? Iskreno da vam kažem, verujem donekle da je to moguće. Međutim, to neće promeniti nikakav stav“, rekao je Vraneš.

On je poručio da zabrana ulaska neće uticati na njegove političke stavove o Kosovu i Metohiji.

„Do godine ćemo svi biti u Prizrenu. Kosovo i Metohija je bilo okupirano 500 godina, pa se srpski narod vratio. Ova okupacija će trajati sigurno mnogo, mnogo kraće“, zaključio je predsednik Opštine Pljevlja.

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